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Общество

В Великих Луках зафиксировали попытку дестабилизации работы избиркома

В Великих Луках зарегистрировали попытку нарушить работу отдельных участковых избирательных комиссий. Об этом сообщил секретарь избирательной комиссии региона Сергей Ковальчук в информационном центре избирательной комиссии Псковской области 1 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Спикер подчеркнул, что информация является предварительной, ее проверят правоохранительные органы, идет разбирательство. «Сейчас все вопросы решены, комиссия работает в прежнем режиме», - доложил Сергей Ковальчук.

При этом жалоб на действие комиссий по-прежнему не поступало.

53,06% составляет явка в Псковской области на голосовании по поправкам в Конституцию по данным на 18:00.

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