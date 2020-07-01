В Великих Луках зафиксировали попытку дестабилизации работы избиркома
В Великих Луках зарегистрировали попытку нарушить работу отдельных участковых избирательных комиссий. Об этом сообщил секретарь избирательной комиссии региона Сергей Ковальчук в информационном центре избирательной комиссии Псковской области 1 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Спикер подчеркнул, что информация является предварительной, ее проверят правоохранительные органы, идет разбирательство. «Сейчас все вопросы решены, комиссия работает в прежнем режиме», - доложил Сергей Ковальчук.
При этом жалоб на действие комиссий по-прежнему не поступало.
53,06% составляет явка в Псковской области на голосовании по поправкам в Конституцию по данным на 18:00.