В районах Псковской области активнее голосуют по поправкам в Конституцию, чем в Пскове и Великих Луках

19:30, 01 июля 2020, ПАИ

Жители всех 24 районов Псковской области активнее принимают участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, чем жители Пскова и Великих Лук. Такие данные приводит Избирательная комиссия Псковской области.

Так, во всех 24 районах Псковской области явка превысила 50 %. Лидерами являются Стругокрасненский район (83,73 %), Дедовичский район (72,25 %), Куньинский район (70,87 %).

В то же время в Пскове явка составляет 41,1 %, а в Великих Луках – 40,67 %.

По состоянию на 18:00, явка на голосовании по поправкам в Конституцию России в Псковской области достигла 53,06 %. Проголосовали уже 278 586 человек.