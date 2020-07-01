По итогам обработки 42% протоколов поправки в Конституцию поддержали 76% россиян
По итогам обработки 42% протоколов поправки в Конституцию России на общероссийском голосовании поддержали 76% жителей страны, пишет ТАСС.
Согласно данным информационного центра ЦИК, против поправок в Конституцию проголосовали 23,12% россиян. Общая явка, по последним данным, составила 65%.
По состоянию на 18:00, явка на голосовании по поправкам в Конституцию России в Псковской области достигла 53,06 %, проголосовали 278 586 человек.