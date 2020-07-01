По итогам обработки 65% протоколов 77,3% россиян поддержали поправки в Конституцию
По итогам обработки 65% протоколов поправки в Конституцию России на общероссийском голосовании 1 июля поддержали 77,30% россиян. Как пишет ТАСС, соответствующие данные приводит Центральная избирательная комиссия РФ.
Против поправок в основной закон страны проголосовали 21,89% россиян. Общая явка, по последним данным, составила 65%.
По состоянию на 18:00, явка на голосовании по поправкам в Конституцию России в Псковской области составила 53,06 %, проголосовали 278 586 человек.