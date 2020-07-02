Ограничения на прогулки детей в Псковской области планируется снять с 4 июля

00:55, 02 июля 2020, ПАИ

Временные ограничения на прогулки детей в Псковской области планируется снять с 4 июля, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram, отвечая на вопрос подписчика.

«Есть информация о том, что комендантский час до 20:00 продлён до 30 июня. Уже почти 2 июля, и никакой информации нет. До скольки можно гулять несовершеннолетним?» – поинтересовалась девушка.

«О каком комендантском часе вы говорите? Это глупости. Его нет! Ограничения планируем снять с 4 июля», – ответил глава региона.

В настоящее время несовершеннолетним с 12:00 до 20:00 разрешено появляться на улице без сопровождения родителей. Для них возможны только индивидуальные или парные прогулки.

Несовершеннолетним запрещено посещать торговые комплексы без сопровождения родителей.