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Общество

Ограничения на прогулки детей в Псковской области планируется снять с 4 июля

Instagram Михаила Ведерникова

Временные ограничения на прогулки детей в Псковской области планируется снять с 4 июля, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram, отвечая на вопрос подписчика.

«Есть информация о том, что комендантский час до 20:00 продлён до 30 июня. Уже почти 2 июля, и никакой информации нет. До скольки можно гулять несовершеннолетним?» – поинтересовалась девушка.

«О каком комендантском часе вы говорите? Это глупости. Его нет! Ограничения планируем снять с 4 июля», – ответил глава региона.

В настоящее время несовершеннолетним с 12:00 до 20:00 разрешено появляться на улице без сопровождения родителей. Для них возможны только индивидуальные или парные прогулки.

Несовершеннолетним запрещено посещать торговые комплексы без сопровождения родителей.

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