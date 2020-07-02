586 человек заразились коронавирусом в Великих Луках

09:20, 02 июля 2020, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразились 586 человек. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на 7 человек. Такие данные приводит официальный Telegram-канал о ситуации с коронавирусом в Псковской области.

По количеству заразившихся коронавирусом в Псковской области Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (875 случаев), на третьем – Псковский район (243 случая).

Всего в Псковской области зарегистрировано 2 935 случаев заражения коронавирусом, 1 065 человек выздоровело, 23 – умерло.