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Общество

Волонтёрский лагерь в Волышово под эгидой НПЦ не состоится – Алексей Калиненко

Фото: Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области

В этом году волонтёрский лагерь «Волонтёрская усадьба» на объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль зданий усадьбы Строгановых с парком XII-XIX веков» в селе Волышово Порховского района под эгидой Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области не состоится.

«Под нашей эгидой, нашими силами и средствами волонтёрского лагеря точно не будет, по многим причинам», – сообщил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации директор областного НПЦ по охране и использованию памятников Алексей Калиненко.

О том, какие работы волонтёры провели в усадьбе Строгановых в 2019 году, можно узнать здесь>>>

9 июня Алексей Калиненко рассказал, что областной НПЦ по охране и использованию памятников рассматривает возможность возобновления реализации волонтёрских проектов.

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