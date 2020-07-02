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Кассовое исполнение нацпроектов улучшилось в Псковской области
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Общество

Кассовое исполнение нацпроектов улучшилось в Псковской области

В Псковской области улучшились показатели по уровню кассового исполнения по большинству национальных проектов. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников во время совещания по нацпроектам 2 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Так, кассовое исполнение по нацпроекту «Культура» перевыполнено на 36 %, по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – на 22 %, по нацпроекту «Экология» – на 1 %.

Полностью выполнен нацпроект «Международная кооперация и экспорт», а по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» кассовое исполнение составило 87 %.

В то же время Михаил Ведерников отметил, что антилидерами среди всех национальных проектов стали «Образование» (отставание от графика на 60 %), «Здравоохранение» (на 49 %), «Жильё и городская среда» (на 17 %) и «Демография» (на 7 %).

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