Александр Голышев намерен решить вопрос с появлением моста между Высокой и Плоской башнями

15:12, 02 июля 2020, ПАИ

Александр Голышев намерен решить вопрос с появлением моста между Высокой и Плоской башнями Псковской крепости в устье реки Псковы. Об этом сообщил директор Псково-Изборского объединённого музея-заповедника Александр Голышев в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 2 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Директор музея отметил, что мост позволит сделать непрерывным туристический маршрут. Соответствующие экскурсионные маршруты, которые захватят Власьевскую башню, северную башню псковского Кремля – Кутекрому, Плоскую и Высокую башни, уже подготовлены.

Александр Голышев добавил, что из-за пандемии коронавируса была приостановлена передача музею отреставрированных объектов. Кроме этого, из-за пандемии Псково-Изборский объединённый музей-заповедник потерял 6 млн рублей.