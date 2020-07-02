0
15:56
Внештатные экскурсоводы появятся у Псково-Изборского музея
15:17
Избирательная комиссия Псковской области утвердила итоги общероссийского голосования в регионе
15:01
Заседание избирательной комиссии Псковской области по итогам голосования (ПРЯМОЙ ЭФИР)
14:48
Артист Псковского театра драмы Владимир Свекольников празднует юбилей
14:26
Наталья Тудакова: Вчера Россия сделала большой шаг вперёд в развитии социального государства
14:06
Заседание избирательной комиссии Псковской области по итогам голосования ПАИ покажет в прямом эфире
14:06
Кассовое исполнение нацпроектов улучшилось в Псковской области
Еще новости
Общество

На этой неделе представят новый сайт Псковского музея-заповедника

На этой неделе представят новый сайт Псково-Изборского объединённого музея-заповедника. Об этом сообщил директор музея Александр Голышев в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 2 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Разработка сайта музея-заповедника велась в дни карантина, пояснил Александр Голышев.

Кроме этого, директор музея отмечал, что из-за пандемии Псково-Изборский объединённый музей-заповедник потерял 6 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Внештатные экскурсоводы появятся у Псково-Изборского музея
02 июля 2020
Внештатные экскурсоводы появятся у Псково-Изборского музея
Избирательная комиссия Псковской области утвердила итоги общероссийского голосования в регионе
02 июля 2020
Избирательная комиссия Псковской области утвердила итоги общероссийского голосования в регионе
Заседание избирательной комиссии Псковской области по итогам голосования (ПРЯМОЙ ЭФИР)
02 июля 2020
Заседание избирательной комиссии Псковской области по итогам голосования (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Артист Псковского театра драмы Владимир Свекольников празднует юбилей
02 июля 2020
Артист Псковского театра драмы Владимир Свекольников празднует юбилей
Наталья Тудакова: Вчера Россия сделала большой шаг вперёд в развитии социального государства
02 июля 2020
Наталья Тудакова: Вчера Россия сделала большой шаг вперёд в развитии социального государства
Заседание избирательной комиссии Псковской области по итогам голосования ПАИ покажет в прямом эфире
02 июля 2020
Заседание избирательной комиссии Псковской области по итогам голосования ПАИ покажет в прямом эфире
Кассовое исполнение нацпроектов улучшилось в Псковской области
02 июля 2020
Кассовое исполнение нацпроектов улучшилось в Псковской области
До +27 градусов прогреется воздух в Псковской области 3 июля
02 июля 2020
До +27 градусов прогреется воздух в Псковской области 3 июля

Идет загрузка...