На этой неделе представят новый сайт Псковского музея-заповедника

15:42, 02 июля 2020, ПАИ

На этой неделе представят новый сайт Псково-Изборского объединённого музея-заповедника. Об этом сообщил директор музея Александр Голышев в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 2 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Разработка сайта музея-заповедника велась в дни карантина, пояснил Александр Голышев.

Кроме этого, директор музея отмечал, что из-за пандемии Псково-Изборский объединённый музей-заповедник потерял 6 млн рублей.