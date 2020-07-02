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Общество

Александр Голышев: Покровская башня должна быть интересной для туристов

Покровская башня должна выглядеть как Варлаамовская – быть интересной для туристов. Такое мнение высказал директор Псково-Изборского объединённого музея-заповедника Александр Голышев в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 2 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Голышев отметил, что в Варлаамовскую башню с сегодняшнего дня начали водить экскурсии. «Люди уже записываются, много звонков из Санкт-Петербурга», – отметил он.

Директор музея также пояснил, что в палатах Постниковых можно посещать, в частности, здание под названием «Малый мешок», а «Большой» – пока нет. «Но, думаю, в течение двух недель мы решим там проблемы с оборудованием», – сказал он.

С 30 июня все башни Псковского кремля открыты для посетителей.

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