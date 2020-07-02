Михаил Ведерников поздравил митрополита Тихона с днём рождения

22:18, 02 июля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram поздравил митрополита Псковского и Порховского Тихона с днём рождения.

«Сегодня свой день рождения празднует замечательный человек, митрополит Псковский и Порховский Тихон, наш дорогой владыка, – отметил он. – Искренне поздравляю одного из самых известных, уважаемых и результативных религиозных деятелей нашей страны!»

Губернатор отметил, что владыка принимает самое деятельное участие во многих проектах: занимается реконструкцией памятников культуры и благотворительностью, обучает и воспитывает молодёжь, воплощает масштабные проекты не только в Псковской области, но и по всей стране.

«За два года его стараниями культурная и религиозная жизнь Псковской земли вышла на качественно новый уровень, и впереди по-прежнему большие и амбициозные планы. С праздником, дорогой владыка! От всей души желаю вам крепкого здоровья, энергии, новых творческих идей и сил для их реализации! Многая лета!» – добавил Михаил Ведерников.

2 июля митрополиту Псковскому и Порховскому, священноархимандриту и игумену Псково-Печерского монастыря Тихону (Шевкунову) исполнилось 62 года.