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Общество

Михаил Ведерников поздравил митрополита Тихона с днём рождения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram поздравил митрополита Псковского и Порховского Тихона с днём рождения.

«Сегодня свой день рождения празднует замечательный человек, митрополит Псковский и Порховский Тихон, наш дорогой владыка, – отметил он. – Искренне поздравляю одного из самых известных, уважаемых и результативных религиозных деятелей нашей страны!»

Губернатор отметил, что владыка принимает самое деятельное участие во многих проектах: занимается реконструкцией памятников культуры и благотворительностью, обучает и воспитывает молодёжь, воплощает масштабные проекты не только в Псковской области, но и по всей стране.

«За два года его стараниями культурная и религиозная жизнь Псковской земли вышла на качественно новый уровень, и впереди по-прежнему большие и амбициозные планы. С праздником, дорогой владыка! От всей души желаю вам крепкого здоровья, энергии, новых творческих идей и сил для их реализации! Многая лета!» – добавил Михаил Ведерников.

2 июля митрополиту Псковскому и Порховскому, священноархимандриту и игумену Псково-Печерского монастыря Тихону (Шевкунову) исполнилось 62 года.

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