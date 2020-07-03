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Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области снова превысило число заболевших

Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области снова превысило число заболевших, сообщил в своём Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.

За минувшие сутки заболели 34 человека, поправились сразу 45. Таким образом, общее число инфицированных за весь период достигло 2969 человек, общее число выздоровевших увеличилось до 1110 человек. В строчке со смертями по-прежнему значатся 23 человека.

Лидируют по заболеваемости Псков и Великие Луки. Здесь зафиксировано соответственно 886 и 590 случаев COVID-19.

Михаил Ведерников отметил, что в Псковской области сохраняется положительная тенденция, в связи с этим на заседании оперативного штаба 3 июля речь будет идти о новых послаблениях в противовирусных ограничениях.

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