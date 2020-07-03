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Общество

Ещё 11 человек заболели коронавирусом в Пскове

В Пскове за последние сутки коронавирусом заболели 11 человек. Общее количество заразившихся COVID-19 в городе достигло 886. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По количеству заболевших коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, второе – Великие Луки (590 случаев), третье – Псковский район (244 случая).

Всего в Псковской области зарегистрировано 2 969 случаев заражения коронавирусом, 1 110 человек выздоровело, 23 – умерло.

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