590 человек заразились коронавирусом в Великих Луках
В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразились 590 человек. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на четыре человека. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
По количеству заразившихся коронавирусом в Псковской области Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (886 случаев), на третьем – Псковский район (244 случая).
Всего в Псковской области выявлено 2 969 случаев заражения коронавирусом, 1 110 человек выздоровело, 23 – умерло.