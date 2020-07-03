590 человек заразились коронавирусом в Великих Луках

09:13, 03 июля 2020, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразились 590 человек. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на четыре человека. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По количеству заразившихся коронавирусом в Псковской области Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (886 случаев), на третьем – Псковский район (244 случая).

Всего в Псковской области выявлено 2 969 случаев заражения коронавирусом, 1 110 человек выздоровело, 23 – умерло.