В Минобороны сообщили о состоянии участников испытаний вакцины

09:28, 03 июля 2020, ПАИ

Люди, получившие вакцину от COVID-19, чувствуют себя хорошо. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Группа добровольцев получила первый компонент вакцины 18 июня. Никто из участников испытаний на состояние здоровья не жаловался, серьезных нежелательных явлений не зарегистрировано.

Второй группе ввели компонент 23 июня и еще через 21 день введут второй компонент. Добровольцы также чувствуют себя нормально, побочных явлений и осложнений не зарегистрировано.

Тестирование начали две недели назад совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Завершить испытание хотят до конца июля.

В Псковской область зарегистрировано 2 969 случаев заражения коронавирусом.