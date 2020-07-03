В Минобороны сообщили о состоянии участников испытаний вакцины
Люди, получившие вакцину от COVID-19, чувствуют себя хорошо. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Группа добровольцев получила первый компонент вакцины 18 июня. Никто из участников испытаний на состояние здоровья не жаловался, серьезных нежелательных явлений не зарегистрировано.
Второй группе ввели компонент 23 июня и еще через 21 день введут второй компонент. Добровольцы также чувствуют себя нормально, побочных явлений и осложнений не зарегистрировано.
Тестирование начали две недели назад совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Завершить испытание хотят до конца июля.
В Псковской область зарегистрировано 2 969 случаев заражения коронавирусом.