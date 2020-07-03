6 718 человек заразились коронавирусом в России за сутки
За последние сутки в России выявлено 6 718 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
2 июля в стране зафиксировано 176 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 915 человек.
Всего по состоянию на утро 3 июля в России выявлено 667 883 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 437 893 человека выздоровели, 9 859 – умерло.
В Псковской области зарегистрировано 2 969 случаев заражения коронавирусом, 1 110 человек выздоровело, 23 – умерло.