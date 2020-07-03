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Общество

Псковичи присылают пожертвования для кота Спартака с тяжёлой раной

Фото: "Зоозащита".

Кот Спартак, поступивший в «Зоозащиту» с огромной раной на боку, в которой завелись опарыши, терпеливо переносит перевязки. О его состоянии рассказали сотрудники псковской организации «Зоозащита» в группе «ВКонтакте».

Сейчас кот находится в приюте «Лесопилка», куда его перевезли из стационара. Общественники отметили, что животное терпеливо переносит перевязки, не проявляя агрессии. «Тяжко Спартаку. Но даже не пикнул. Только тремор начинается при виде бинтов и уколов», - рассказали зоозащитники.

Когда кота привезли в клинику, даже ассистенту врача стало плохо, писали зоозащитники. «Огромная оскальпированная рана, за день на жаре доведена опарышами до некроза», - сообщили они 30 июня. И до сих пор из раны вылезают опарыши.

Фото: "Зоозащита".

При этом стойкий Спартак хорошо кушает, ходит в лоток, температура тела у него держится в норме. Врач вынесет свой вердикт в субботу.

Ранее псковичи собрали 100 тысяч рублей на лечение кота Спартака, деньги продолжают поступать до сих пор. «Ему уже достаточно, - отмечают общественники. - Сегодня из «кошелька» Спартака перевели помощь ещё двум котам. Спартак знает, как оно – болеть».

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