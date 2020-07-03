Новые рекомендации по лечению коронавируса у детей утверждены в России

13:11, 03 июля 2020, ПАИ

Министерство здравоохранения России утвердило новую версию методических рекомендаций «Особенности клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), у детей». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что документ обновлен с учетом опыта ведения маленьких пациентов с коронавирусом в России и за рубежом. Рекомендации опубликованы на сайте Минздрава РФ и направлены в регионы для использования в клинической практике.

По последним данным, в России выявлено 667 883 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 437 893 человека выздоровели, 9 859 – умерло. В Псковской области общее количество случаев заражения коронавирусом возросло до 2 969. За всё время от заболевания вылечились 1 245 человек, умерло – 25.