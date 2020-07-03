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Общество

В Псковской области могут разрешить службы внутри храмов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предлагает разрешить службы внутри больших храмов. Об этом он заявил на заседании оперштаба 3 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Ранее богослужения проводились на прихрамовой территории, а также можно было посещать храмы для индивидуальной молитвы.

Также на заседании глава региона предложил снять ограничения на прогулки для несовершеннолетних. Запрет на использование скамеек и уличного инвентаря остается.

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