В Псковской области могут разрешить службы внутри храмов

14:21, 03 июля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предлагает разрешить службы внутри больших храмов. Об этом он заявил на заседании оперштаба 3 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Ранее богослужения проводились на прихрамовой территории, а также можно было посещать храмы для индивидуальной молитвы.

Также на заседании глава региона предложил снять ограничения на прогулки для несовершеннолетних. Запрет на использование скамеек и уличного инвентаря остается.