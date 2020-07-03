Археологический музей предложили построить в Пскове вместо кинотеатра
В Пскове вместо кинотеатра «Октябрь» на площади Ленина предложили построить археологический музей. Такое предложение выдвинул директор Псковского филиала института реставрации памятников истории Евгений Иванов на заседании градостроительного совета 3 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
«Можно создать некий археологический музей с экспонатами на месте кинотеатра «Октябрь», перед Кремлём, а также рядом сделать подземный переход», - отметил Евгений Иванов, добавив, что площадь Ленина нужно застраивать.
Главный архитектор Пскова на том же заседании градостроительного совета ранее отметил, что облик кинотеатра «Октябрь» следует сохранить неизменным.