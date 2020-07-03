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Общество

Археологический музей предложили построить в Пскове вместо кинотеатра

В Пскове вместо кинотеатра «Октябрь» на площади Ленина предложили построить археологический музей. Такое предложение выдвинул  директор Псковского филиала института реставрации памятников истории  Евгений Иванов на заседании градостроительного совета 3 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Можно создать некий археологический музей с экспонатами на месте кинотеатра «Октябрь», перед Кремлём, а также рядом сделать подземный переход», - отметил Евгений Иванов, добавив, что площадь Ленина нужно застраивать.

Главный архитектор Пскова на том же заседании градостроительного совета ранее отметил, что облик кинотеатра «Октябрь» следует сохранить неизменным.

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