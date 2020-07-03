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Общество

Скончался отец Хабиба Нурмагомедова

Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, поборовший коронавирус, скончался. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение!» - написал Кадыров.

Отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов заразился COVID-19 в начале мая, был госпитализирован в Дагестане, после чего в тяжёлом состоянии перевезён в Москву. В больнице он перенёс операцию на сердце и неделю пробыл в коме. В середине июня Хабиб рассказал, что его отец вылечился от коронавируса и его состояние улучшается.

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