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Общество

В Госдуме предложили сделать 1 июля праздничным днём

1 июля предложили сделать праздничным днём. Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова выступила с таким предложением, пишет РИА Новости.

Первое июля, день общероссийского голосования по поправкам к конституции, по мнению вице-спикера Госдумы, следует сделать выходным днём.

«Хорошо, что был специально объявлен выходной. Уверена, что этот день запомнится всем, кто принял участие в голосовании. А ведь когда-то День Конституции считался праздничным нерабочим днем. Эту традицию отменили около 15 лет назад», - добавила Епифанова.

Принятые поправки в Конституцию вступят в силу с 4 июля 2020 года.

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