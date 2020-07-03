Многодетный отец: Раньше льгота на транспортный налог для семей не работала

18:01, 03 июля 2020, ПАИ

Региональные депутаты рассмотрят вопрос о расширении льгот на транспортный налог для многодетных семей – под льготы подпадут владельцы автомобилей до 200 лошадиных сил. Псковское агентство информации поговорило с автором этой идеи – отцом троих детей, активистом, фотографом Александром Сидоренко.

Несколько месяцев назад Александр обратился со своим предложением к губернатору Псковской области. В директе в Instagram он обосновал необходимость этой меры.

«Многодетным семьям нужны большие автомобили. Я сам – человек, который поменял малолитражку на большой минивэн. Не потому, что мне хотелось поменять новую малолитражку из салона на большой старый минивэн, а потому что два детских кресла и ребенок постарше на задние сиденья уже не вмещаются», - объяснил пскович.

Чаще всего, по мнению многодетного отца, семьи покупают мощные автомобили – минивэны, микроавтобусы и крупные внедорожники, мощность которых превышает 150 лошадиных сил (сейчас семьи освобождены от транспортного налога на машины мощностью до этого предела). «При этом многодетные семьи не такие богатые: то, что ты многодетный, не означает, что у тебя большой достаток», - констатирует пскович.

«Вот и получается, что льгота для многодетных не совсем работает. Она существует, но не работает в той мере, в которой хотелось бы», - объяснил автор идеи.

Сейчас Александр Сидоренко платит за свой минивэн 8,5 тысяч рублей. «Платим за большой автомобиль какие-то колоссальные деньги, это серьезный удар по бюджету. А маленький автомобиль мы использовать просто не можем», - объясняет он.

С принятием закона многие многодетные семьи, по мнению псковича, смогут пересесть в большие, просторные автомобили, что значительно облегчит им жизнь.

Идею поддержали и другие жители области.