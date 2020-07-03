ВИДЕО: Инфекционное отделение в Великих Луках строят в три смены

18:20, 03 июля 2020, ПАИ

Вице-губернатор Псковской области Василий Осипов и председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов посетили место строительства многофункционального медицинского центра в Великих Луках. Сопровождал гостей из областного центра заместитель главы администрации Великих Лук Юрий Власюк, передает корреспондент газеты «Наш путь».

Василий Осипов подчеркнул, что в многопрофильном центре будет оказываться целый комплекс медицинских услуг. «В том числе, здесь будет инфекционное отделение. Для южной зоны – это серьёзный объект», – сказал он.

Вице-губернатор отметил, что строительство ведётся в три смены. «Сроки сдвигаются, но только в сторону сокращения. Два, два с половиной месяца и многофунцкиональные объекты здесь и в Пскове должны быть введены в эксплуатацию», – добавил он.

«Темпы очень хорошие, впечатляющие, – отметил Сергей Грахов. – Такие же, как и в Пскове. С полной уверенностью можем утверждать, что объект будет завершён в самые кратчайшие сроки. Ориентировочно, это сентябрь».

Кроме этого, Юрий Власюк заверил местных жителей, что все строители здоровы.

В строительстве инфекционных больниц в Псковской области принимают участие более 270 специалистов.