0
19:12
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
18:52
ВИДЕО: Мэрлин Монро на фасаде: выпускники ПсковГУ спроектировали новый дом на Завеличье
18:28
Бодрое лето. Главные события месяца глазами экспертов. Июнь 2020 года
18:20
ВИДЕО: Инфекционное отделение в Великих Луках строят в три смены
18:00
В Псковской области появится возможность дистанционного голосования
17:53
Псковский завод «Титан-Полимер» вручил подарки победителям экочелленджа
17:18
Как работают библиотеки в Пскове
Еще новости
Общество

ВИДЕО: Инфекционное отделение в Великих Луках строят в три смены

Вице-губернатор Псковской области Василий Осипов и председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов посетили место строительства многофункционального медицинского центра в Великих Луках. Сопровождал гостей из областного центра заместитель главы администрации Великих Лук Юрий Власюк, передает корреспондент газеты «Наш путь».

Василий Осипов подчеркнул, что в многопрофильном центре будет оказываться целый комплекс медицинских услуг. «В том числе, здесь будет инфекционное отделение. Для южной зоны – это серьёзный объект», – сказал он.

Фото районной газеты "Наш путь"

Вице-губернатор отметил, что строительство ведётся в три смены. «Сроки сдвигаются, но только в сторону сокращения. Два, два с половиной месяца и многофунцкиональные объекты здесь и в Пскове должны быть введены в эксплуатацию», – добавил он.

«Темпы очень хорошие, впечатляющие, – отметил Сергей Грахов. – Такие же, как и в Пскове. С полной уверенностью можем утверждать, что объект будет завершён в самые кратчайшие сроки. Ориентировочно, это сентябрь».

Кроме этого, Юрий Власюк заверил местных жителей, что все строители здоровы.

В строительстве инфекционных больниц в Псковской области принимают участие более 270 специалистов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
03 июля 2020
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
ВИДЕО: Мэрлин Монро на фасаде: выпускники ПсковГУ спроектировали новый дом на Завеличье
03 июля 2020
ВИДЕО: Мэрлин Монро на фасаде: выпускники ПсковГУ спроектировали новый дом на Завеличье
ВИДЕО: Инфекционное отделение в Великих Луках строят в три смены
03 июля 2020
ВИДЕО: Инфекционное отделение в Великих Луках строят в три смены
В Псковской области появится возможность дистанционного голосования
03 июля 2020
В Псковской области появится возможность дистанционного голосования
Псковский завод «Титан-Полимер» вручил подарки победителям экочелленджа
03 июля 2020
Псковский завод «Титан-Полимер» вручил подарки победителям экочелленджа
Как работают библиотеки в Пскове
03 июля 2020
Как работают библиотеки в Пскове
В Пскове отправили на доработку концепцию реконструкции площади Ленина
03 июля 2020
В Пскове отправили на доработку концепцию реконструкции площади Ленина
Площадь Ленина в Пскове не станут засаживать деревьями
03 июля 2020
Площадь Ленина в Пскове не станут засаживать деревьями

Идет загрузка...