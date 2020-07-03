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Общество

Более 284 тысячи человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

284 158 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 20,4 млн тестов на коронавирус. За сутки проведено 282 тысячи исследований.

По последним данным, в России выявлено 667 883 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 437 893 человека выздоровели, 9 859 – умерло. В Псковской области общее количество случаев заражения коронавирусом возросло до 2 969. За всё время от заболевания вылечились 1 245 человек, умерло – 25.

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