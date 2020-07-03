Детские лагеря и санатории откроются в Псковской области с 15 июля

19:30, 03 июля 2020, ПАИ

С 15 июля в Псковской области откроются детские оздоровительные лагеря, пансионаты и санатории. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Детские летние оздоровительные лагеря должны работать в закрытом круглосуточном режиме со сменой сотрудников не чаще одного раза в 14 дней. В это время исключается возможность выезда работников лагерей за пределы организации. При этом детские лагеря должны функционировать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, которые разработаны для этой категории организаций.

При организации работы пансионатов и санаторий предписано равномерно распределять заселяемых граждан по всему номерному фонду. Не допускается, чтобы граждане использовали СПА-салоны, солярии, бани, сауны, бассейны, расположенные в пансионате или санатории.

Кроме того, сотрудники организаций обязаны проводить обязательную дезинфекцию спортивного и досугового инвентаря после каждого использования. Также документ закрепляет обязательное исполнение пансионатами и санаторно-курортными организациями отдельных рекомендаций Роспотребнадзора. В частности, при поступлении гражданин обязан предоставить справку об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих четырнадцати дней, выданной медицинской организацией не позднее, чем за три дня до отъезда.