0
19:12
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
18:52
ВИДЕО: Мэрлин Монро на фасаде: выпускники ПсковГУ спроектировали новый дом на Завеличье
18:28
Бодрое лето. Главные события месяца глазами экспертов. Июнь 2020 года
18:20
ВИДЕО: Инфекционное отделение в Великих Луках строят в три смены
18:00
В Псковской области появится возможность дистанционного голосования
17:53
Псковский завод «Титан-Полимер» вручил подарки победителям экочелленджа
17:18
Как работают библиотеки в Пскове
Еще новости
Общество

Детские лагеря и санатории откроются в Псковской области с 15 июля

С 15 июля в Псковской области откроются детские оздоровительные лагеря, пансионаты и санатории. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Детские летние оздоровительные лагеря должны работать в закрытом круглосуточном режиме со сменой сотрудников не чаще одного раза в 14 дней. В это время исключается возможность выезда работников лагерей за пределы организации. При этом детские лагеря должны функционировать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, которые разработаны для этой категории организаций.

При организации работы пансионатов и санаторий предписано равномерно распределять заселяемых граждан по всему номерному фонду. Не допускается, чтобы граждане использовали СПА-салоны, солярии, бани, сауны, бассейны, расположенные в пансионате или санатории.

Кроме того, сотрудники организаций обязаны проводить обязательную дезинфекцию спортивного и досугового инвентаря после каждого использования. Также документ закрепляет обязательное исполнение пансионатами и санаторно-курортными организациями отдельных рекомендаций Роспотребнадзора. В частности, при поступлении гражданин обязан предоставить справку об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих четырнадцати дней, выданной медицинской организацией не позднее, чем за три дня до отъезда.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Выставочные залы и галереи возобновят работу в Псковской области с 4 июля Детские лагеря и санатории откроются в Псковской области с 15 июля Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области» Более 284 тысячи человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса Скончался отец Хабиба Нурмагомедова Центр СПИД в Пскове делает до 405 тестов на коронавирус в день До тысячи тестов на коронавирус будут проводить в Псковской области за сутки Чаще всего коронавирусом в Псковской области заражаются люди от 18 до 46 лет Михаил Ведерников: Сотрудники лабораторий совершают подвиг Наполовину заполнены обсерваторы на Гороховом озере и в Усвятах
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
03 июля 2020
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
ВИДЕО: Мэрлин Монро на фасаде: выпускники ПсковГУ спроектировали новый дом на Завеличье
03 июля 2020
ВИДЕО: Мэрлин Монро на фасаде: выпускники ПсковГУ спроектировали новый дом на Завеличье
ВИДЕО: Инфекционное отделение в Великих Луках строят в три смены
03 июля 2020
ВИДЕО: Инфекционное отделение в Великих Луках строят в три смены
В Псковской области появится возможность дистанционного голосования
03 июля 2020
В Псковской области появится возможность дистанционного голосования
Псковский завод «Титан-Полимер» вручил подарки победителям экочелленджа
03 июля 2020
Псковский завод «Титан-Полимер» вручил подарки победителям экочелленджа
Как работают библиотеки в Пскове
03 июля 2020
Как работают библиотеки в Пскове
В Пскове отправили на доработку концепцию реконструкции площади Ленина
03 июля 2020
В Пскове отправили на доработку концепцию реконструкции площади Ленина
Площадь Ленина в Пскове не станут засаживать деревьями
03 июля 2020
Площадь Ленина в Пскове не станут засаживать деревьями

Идет загрузка...