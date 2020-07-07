Решить вопрос с квартирой умершего от коронавируса врача поручил Михаил Ведерников

12:57, 07 июля 2020, ПАИ

Решить вопрос с квартирой умершего от коронавируса врача, сотрудника Псковской городской больницы Анвара Сабирова поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом в своём традиционном видеообращении рассказал сам глава региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что регион потерял настоящего врача, блестящего профессионала и хорошего человека.

«Я искренне хочу выразить соболезнования и слова поддержки родным и близким погибшего. И хочу гарантировать, что все предусмотренные федеральные и региональные выплаты будут осуществлены в ближайшее время и в полном объёме. Как только я узнал об этой печальной новости, дал поручение проработать вопрос, чтобы та квартира, в которой врач проживал, она находилась в социальном найме, перешла в собственность его семьи», - сообщил Михаил Ведерников.