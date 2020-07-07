В Псковской области не планируется разрешать массовые мероприятия

13:05, 07 июля 2020, ПАИ

В ближайшие недели в Псковской области не планируется разрешать массовые мероприятия, сообщил в своем видеообращении в Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.

«Нам важно не потерять современную культуру. Многие спрашивают, что происходит с этой сферой из-за ограничений в связи с коронавирусом, можно ли рассчитывать на возвращение массовых мероприятий. В ближайшие недели на это, конечно, рассчитывать не приходится, по крайней мере в привычном режиме, но частично, в ограниченном режиме, определённая активность уже есть», - отметил Михаил Ведерников.

В частности, 18 июля состоится благотворительный концерт под открытым небом «Спасибо медикам». Организатором выступает Театрально-концертная дирекция.

«За всё время ограничений, связанных с COVID-19, это будет первое офлайн-мероприятие. Зрители смогут посмотреть концерт, не выходя из своих машин», - анонсировал предстоящее событие глава региона.