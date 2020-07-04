Михаил Ведерников пожелал псковским выпускникам достойно сдать ЕГЭ

11:27, 04 июля 2020, ПАИ

3 июля в России выпускники приступили к сдаче ЕГЭ. «Желаю всем нашим выпускникам достойно пройти это испытание на проверку знаний. Уверен, вы справитесь! Ни пуха ни пера!» - написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

Глава региона заверил, что все пункты проведения экзаменов соответствуют рекомендациям Роспотребнадзора. «Экзамены будут проведены безопасно! - сообщил Михаил Ведерников. - Меры всеобщие и обязательные к исполнению: термометрия, использование СИЗ, сохранение социальной дистанции (в аудиториях будет находиться от 7 до 10 человек), дезинфекция рук и контактных поверхностей».

Псковские выпускники приступили к сдаче ЕГЭ 3 июля. Всего в регионе выпускные экзамены сдают более двух тысяч выпускников нынешнего года и прошлых лет. Как выглядят пункты проведения экзаменов, смотрите в фоторепортаже ПАИ.