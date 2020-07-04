ФОТОФАКТ: Псково-Печерский монастырь принял первых паломников
Первых паломников после долгого перерыва, вызванного пандемией коронавируса, принял 4 июля Псково-Печерский монастырь. Об этом сообщается в группе обители в соцсети «Вконтакте».
«Между тем, работы по благоукрашению обители продолжаются», - отметили в монастыре.
Монастыри Псковской епархии открылись для паломников и туристов 3 июля. При этом обязательно соблюдение требований Роспотребнадзора.
На территории монастырей возможно нахождение паломников и проведение экскурсий в количестве не более 10 человек. На монастырской территории одновременно может находиться не более четырех групп.