Неизвестный подарил рации псковскому отряду «Лиза Алерт»

21:28, 04 июля 2020, ПАИ

Человек, пожелавший остаться неизвестным, подарил поисковому отряду «Лиза Алерт» рации Baofeng BF-A58. «Такой подарок поможет нам вернуть домой многих пропавших, ведь без раций не обходится ни один поиск в природной среде», - отметили волонтеры в группе регионального отделения отряда в соцсети «ВКонтакте».

«Ежегодно с приходом лета начинается не только сезон сбора грибов и ягод, но и сезон активных поисков потерявшихся людей», - отметили поисковики.

Волонтеры напомнили, что каждый может стать добровольцем отряда и помогать в поисках, заполнив анкету. Также поисковики всегда нуждаются в расходных материалах и оборудовании. «Несмотря на то, что наши добровольцы регулярно принимают участие в обучающих вебинарах, полевых занятиях и подключаются к активным поискам, успех нашей работы напрямую зависит от используемого оборудования», - сообщают волонтеры.

Заявки на поиск принимаются круглосуточно по бесплатному номеру для всех регионов 8-800-700-54-52 и на сайте lizaalert.org.