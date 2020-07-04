Курган Дружбы в условиях пандемии: 5 июля себежане отправятся на границу трех стран

22:05, 04 июля 2020, ПАИ

5 июля на границе трех стран – России, Белоруссии и Латвии – пройдет традиционная встреча фронтовиков, партизан и подпольщиков, однако в условиях пандемии коронавируса она не будет международной и массовой. Об этом сообщил командир поискового отряда Себежского района «Забытый батальон» Владимир Бумаков в своем Instagram.

В воскресенье в 10:00 начнётся официальная церемония встречи на Кургане Дружбы. «Делегация Себежского района передаст традиционную корзину цветов на территорию республики Беларусь и примет оттуда такую же корзину. Цветы будут возложены к мемориалам на белорусской и российской территориях Кургана Дружбы», - объяснил поисковик.

Кроме этого, 5 июля будет дан старт второй себежской «Вахте памяти». «Никаких массовых мероприятий завтра на Кургане Дружбы с российской стороны не будет», - заверил Владимир Бумаков.

Себежанин напомнил, что Курган Дружбы – давняя традиция, имеющая статус международной встречи, которая пока так и не приобрела статуса мероприятия федерального значения. «Не смотря на это, в Себежском районе намерены сохранять эту добрую и полезную традицию и в дальнейшем. Наши потомки должны иметь возможность встречаться и общаться с одной единственной целью - чтобы не было войны», - подытожил он.

Накануне общественники и представители администрации провели субботник на российском участке территории Кургана Дружбы.