Курган Дружбы состоится в Себежском районе 5 июля

09:00, 05 июля 2020, ПАИ

61-я Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из России, Белоруссии и Латвии «Курган Дружбы» состоится в Себежском районе 5 июля.

Официальная церемония на Кургане Дружбы начнётся в 10:00. Делегация Себежского района передаст корзину цветов на территорию Белоруссии и примет оттуда такую же корзину. Цветы возложат к мемориалам на белорусской и российской территориях Кургана Дружбы.

Массовые мероприятия с российской стороны на Кургане Дружбы не состоятся в связи с коронавирусом.

В начале июня на Кургане Дружбы провели субботник.