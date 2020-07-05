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Общество

Курган Дружбы состоится в Себежском районе 5 июля

Курган Дружбы - 2019. Фото Дарьи Хватковой

61-я Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из России, Белоруссии и Латвии «Курган Дружбы» состоится в Себежском районе 5 июля.

Официальная церемония на Кургане Дружбы начнётся в 10:00. Делегация Себежского района передаст корзину цветов на территорию Белоруссии и примет оттуда такую же корзину. Цветы возложат к мемориалам на белорусской и российской территориях Кургана Дружбы.

Массовые мероприятия с российской стороны на Кургане Дружбы не состоятся в связи с коронавирусом.

В начале июня на Кургане Дружбы провели субботник.

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