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Общество

Литургия в память о преподобных отцах обители проходит в Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)

5 июля в 10:00 в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре началась божественная литургия в память о преподобных отцах Псково-Печерских. Прямую трансляцию богослужения организовала Псковская епархия.

Собор преподобных отцов Псково-Печерских – праздник Русской православной церкви, установленный в память о святых, чья жизнь была связана с Псково-Печерским Свято-Успенским монастырём. Празднуется в 4-ю неделю по Пятидесятнице.

Храмы Псковской епархии вновь открылись для прихожан и туристов с 3 июля.

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