Литургия в память о преподобных отцах обители проходит в Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)

10:00, 05 июля 2020, ПАИ

5 июля в 10:00 в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре началась божественная литургия в память о преподобных отцах Псково-Печерских. Прямую трансляцию богослужения организовала Псковская епархия.

Собор преподобных отцов Псково-Печерских – праздник Русской православной церкви, установленный в память о святых, чья жизнь была связана с Псково-Печерским Свято-Успенским монастырём. Празднуется в 4-ю неделю по Пятидесятнице.

Храмы Псковской епархии вновь открылись для прихожан и туристов с 3 июля.