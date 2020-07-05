ВОЗ прекратила испытания нескольких препаратов от COVID-19 на пациентах

10:19, 05 июля 2020, ПАИ

Всемирная организация здравоохранения прекратила испытания гидроксихлорохина (лекарство против малярии) и лопинавира/ритонавира (антиретровирусный препарат) на инфицированных коронавирусом пациентах, пишет ТАСС.

«Предварительные результаты испытаний показали, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир не вызывают или практически не вызывают снижения смертности среди госпитализированных пациентов с COVID-19», – говорится в заявлении ВОЗ. Уточняется, что заключение касается исключительно тестирования этих средств на инфицированных коронавирусом в лечебных учреждениях.

17 июня эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо уже заявляла об остановке испытаний гидроксихлорохина.

Всего в мире заразились коронавирусом более 11 млн человек.