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Общество

Более 680 тысяч человек заразились коронавирусом в России

Всего 681 251 человек заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 в России, пишет ТАСС. За сутки, согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, заразились 6 736 человек.

В настоящее время время в России болеют 220 340 человек. Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 3 871, всего выписали уже 450 750 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России увеличилось за сутки на 134 против 168 днем ранее, всего от инфекции умер 10 161 человек.

Число инфицированных в Псковской области достигло 3 046.

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