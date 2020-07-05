Более 680 тысяч человек заразились коронавирусом в России

11:53, 05 июля 2020, ПАИ

Всего 681 251 человек заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 в России, пишет ТАСС. За сутки, согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, заразились 6 736 человек.

В настоящее время время в России болеют 220 340 человек. Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 3 871, всего выписали уже 450 750 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России увеличилось за сутки на 134 против 168 днем ранее, всего от инфекции умер 10 161 человек.

Число инфицированных в Псковской области достигло 3 046.