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Общество

3 046 жителей Псковской области заразились коронавирусом

Фото Дарьи Хватковой

3 046 человек заразились коронавирусом в Псковской области по состоянию на 5 июля, пишет Telegram-канал «COVID-19. Псковская область». За сутки инфекцию выявили у 26 человек.

Наибольшее количество инфицированных в Пскове (909), Великих Луках (612), Псковском (250) Островском (223), Великолукском (164), Порховском (133) и Невельском (107) районах.

Также случаи заражения выявлены в Дновском (94), Плюсском (88), Гдовском (64), Новосокольническом (58), Стругокрасненском (40), Дедовичском (39), Опочецком (38), Печорском (38), Палкинском (30), Бежаницком (29), Куньинском (26), Себежском (21), Новоржевском (20), Усвятском (18), Пыталовском (14), Красногородском (9), Пушкиногорском (8), Локнянском (8) и Пустошкинском (6) районах.

4 июля количество число заражённых в регионе составляло 3020. За прошедший день на 24 увеличилось число выздоровевших пациентов, всего от коронавируса избавились 1 187 человек.

Кроме этого, в Псковской области скончались 26 инфицированных пациентов. Всего специалисты провели 48 106 (за сутки - 418) исследований на коронавирус.

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