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Общество

Эксперт оценил опасность бубонной чумы для России

Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов не увидел опасности для России во вспышке бубонной чумы в Китае и Монголии, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Китай и Монголия – это тысячелетние природные очаги чумы, так же как наши Иркутская область, Алтай, Тува. Это в природе всегда так было, есть и, думаю, что будет», – пояснил эксперт.

По его словам, подобные вспышки случаются довольно часто, например, несколько лет назад ее зафиксировали на Алтае, а прошлой осенью – в Китае. «Это люди едят, например, сурков, сусликов, шкурки снимают или блохи от них перебегают в жилища», – отметил Владислав Жемчугов.

Медик добавил, что в очаге заражения теперь проведут вакцинацию и введут строгий карантин. «Там реальный карантин – войска и все прочее, потому что это особо опасная инфекция – первая группа опасности», – добавил эксперт.

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