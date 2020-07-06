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Общество

ВОЗ заинтересована в российской вакцине от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения интересуется российской вакциной от COVID-19 и надеется на сотрудничество. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, пишет РИА Новости.

«Мы в курсе, что проводятся испытания авифавира. Проходят два или три теста лекарства, так что мы ждем результатов. Но, кроме этого, мы также заинтересованы в российской вакцине», - сказала она.

Представительница ВОЗ выразила надежду, что российские исследователи согласятся на сотрудничество. Она отметила, что в ВОЗ существуют Тесты солидарности для разработчиков вакцин от COVID-19, и Россия пока в них не участвует. К программе не присоединились и США, Великобритания, Китай, Франция.

Ранее гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что три прототипа лекарства от коронавирусной инфекции успешно прошли испытания. В Минобороны также проходит тестирование еще одна вакцина, участники эксперимента чувствуют себя хорошо.

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