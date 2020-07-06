ВОЗ заинтересована в российской вакцине от коронавируса

07:00, 06 июля 2020, ПАИ

Всемирная организация здравоохранения интересуется российской вакциной от COVID-19 и надеется на сотрудничество. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, пишет РИА Новости.

«Мы в курсе, что проводятся испытания авифавира. Проходят два или три теста лекарства, так что мы ждем результатов. Но, кроме этого, мы также заинтересованы в российской вакцине», - сказала она.

Представительница ВОЗ выразила надежду, что российские исследователи согласятся на сотрудничество. Она отметила, что в ВОЗ существуют Тесты солидарности для разработчиков вакцин от COVID-19, и Россия пока в них не участвует. К программе не присоединились и США, Великобритания, Китай, Франция.

Ранее гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что три прототипа лекарства от коронавирусной инфекции успешно прошли испытания. В Минобороны также проходит тестирование еще одна вакцина, участники эксперимента чувствуют себя хорошо.