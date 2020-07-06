0
08:38
Каким будет музей Ледового побоища в Псковской области, рассказал руководитель проекта
08:13
Псковичи помогли приюту «Лесопилка» покрасить вольеры и сложить дрова
07:22
Ливни надвигаются на Псковскую область
23:20
Митрополит Тихон возглавил богослужение с пением акафиста Божией Матери
21:33
«Оно», «Заклятие» и «Тихое место» вошли в десятку лучших фильмов-ужасов
20:32
Похолодание ждёт псковичей c 6 июля
19:48
Отреставрированные башни Псковского кремля открылись для туристов
Еще новости
Общество

Каким будет музей Ледового побоища в Псковской области, рассказал руководитель проекта

Фото: "Гдовская заря".

Художник Евгений Емельянов уже завершил работу над огромной диорамой «Ледовое побоище», которая станет главным экспонатом музея на берегу Чудского озера в деревне Самолва. Руководитель проекта, председатель правления АНО «Военно-исторический центр Северо-Западного федерального округа», руководитель Общественного фонда «Братский корпус Николая Чудотворца» Олег Титберия рассказал, каким будет музей, пишет газета «Гдовская заря».

Создателем полотна в 60 квадратных метров стал главный художник Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Евгений Емельянов. Он работал над картиной с 2008 года, в 2018 году ее впервые представили широкой публике в Артиллерийском музее Санкт-Петербурга.

«Идея создать диораму появилась более 10 лет назад. Свою работу художник начинал с небольших набросков, эскизов. Потом все было перенесено на единое полотно высотой 4 метра и длиной 15. Два года оно демонстрировалось в артиллерийском музее, где Евгений Емельянов продолжал работу над ним. В настоящее время диорама уже покинула здание музея. Само полотно дописано — предстоит еще дорабатывать макетную часть», - рассказал Олег Титберия.

На псковскую землю экспонат доставят, как только будет готово здание музея. Уже состоялся конкурс на проект здания.
До проведения всех экспертиз говорить о том, каким будет здание музея рано, заверил собеседник. «Музей точно будет не одноэтажным, но в то же время он и не будет высотным», - рассказал руководитель проекта.

Залы музея заполнят живописные полотна, изображающие русское воинство XIII века. В том числе, будут представлены эскизы Евгения Емельянова к диораме и работы других современных художников, которые занимаются эпохой средневековья.

В других залах планируется разместить макеты вооружения, обмундирования русских воинов и тевтонских рыцарей. Часть таких экспонатов будет заказываться у реконструкторов. Все эти вещи можно будет не только смотреть, но и трогать руками.

Ранее планировалось, что музей откроется в 2021 году – к 800-летию князя Александра Невского, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. «Мы уже не можем уверенно говорить о том, что в следующем году музей будет открыт. Но проект не закрывается. Мы работаем и обязательно доведем начатое до конца», - заявил Олег Титберия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Каким будет музей Ледового побоища в Псковской области, рассказал руководитель проекта
06 июля 2020
Каким будет музей Ледового побоища в Псковской области, рассказал руководитель проекта
Псковичи помогли приюту «Лесопилка» покрасить вольеры и сложить дрова
06 июля 2020
Псковичи помогли приюту «Лесопилка» покрасить вольеры и сложить дрова
Ливни надвигаются на Псковскую область
06 июля 2020
Ливни надвигаются на Псковскую область
Митрополит Тихон возглавил богослужение с пением акафиста Божией Матери
05 июля 2020
Митрополит Тихон возглавил богослужение с пением акафиста Божией Матери
«Оно», «Заклятие» и «Тихое место» вошли в десятку лучших фильмов-ужасов
05 июля 2020
«Оно», «Заклятие» и «Тихое место» вошли в десятку лучших фильмов-ужасов
Похолодание ждёт псковичей c 6 июля
05 июля 2020
Похолодание ждёт псковичей c 6 июля
Отреставрированные башни Псковского кремля открылись для туристов
05 июля 2020
Отреставрированные башни Псковского кремля открылись для туристов
Сталлоне работает над режиссёрской версией «Рокки 4»
05 июля 2020
Сталлоне работает над режиссёрской версией «Рокки 4»

Идет загрузка...