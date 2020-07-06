Каким будет музей Ледового побоища в Псковской области, рассказал руководитель проекта

08:38, 06 июля 2020, ПАИ

Художник Евгений Емельянов уже завершил работу над огромной диорамой «Ледовое побоище», которая станет главным экспонатом музея на берегу Чудского озера в деревне Самолва. Руководитель проекта, председатель правления АНО «Военно-исторический центр Северо-Западного федерального округа», руководитель Общественного фонда «Братский корпус Николая Чудотворца» Олег Титберия рассказал, каким будет музей, пишет газета «Гдовская заря».

Создателем полотна в 60 квадратных метров стал главный художник Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Евгений Емельянов. Он работал над картиной с 2008 года, в 2018 году ее впервые представили широкой публике в Артиллерийском музее Санкт-Петербурга.

«Идея создать диораму появилась более 10 лет назад. Свою работу художник начинал с небольших набросков, эскизов. Потом все было перенесено на единое полотно высотой 4 метра и длиной 15. Два года оно демонстрировалось в артиллерийском музее, где Евгений Емельянов продолжал работу над ним. В настоящее время диорама уже покинула здание музея. Само полотно дописано — предстоит еще дорабатывать макетную часть», - рассказал Олег Титберия.

На псковскую землю экспонат доставят, как только будет готово здание музея. Уже состоялся конкурс на проект здания.

До проведения всех экспертиз говорить о том, каким будет здание музея рано, заверил собеседник. «Музей точно будет не одноэтажным, но в то же время он и не будет высотным», - рассказал руководитель проекта.

Залы музея заполнят живописные полотна, изображающие русское воинство XIII века. В том числе, будут представлены эскизы Евгения Емельянова к диораме и работы других современных художников, которые занимаются эпохой средневековья.

В других залах планируется разместить макеты вооружения, обмундирования русских воинов и тевтонских рыцарей. Часть таких экспонатов будет заказываться у реконструкторов. Все эти вещи можно будет не только смотреть, но и трогать руками.

Ранее планировалось, что музей откроется в 2021 году – к 800-летию князя Александра Невского, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. «Мы уже не можем уверенно говорить о том, что в следующем году музей будет открыт. Но проект не закрывается. Мы работаем и обязательно доведем начатое до конца», - заявил Олег Титберия.