В России предложили освободить малоимущие семьи от платы за детсад
Государственная дума рассмотрит предложение освободить малоимущие семьи от платы за детский сад. Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец направила обращение в правительство и Госдуму, пишет RT.
Ирина Волынец заявила, что это станет существенной мерой поддержки для семей с низким уровнем дохода.
«Прошу освободить от платы за ясли и детский сад семьи, в которых ежемесячный доход на члена семьи составляет до двух прожиточных минимумов, и установить данную норму на постоянной основе с момента ввода режима самоизоляции», - говорится в тексте обращения.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду.
В Псковской области хотят предусмотреть льготное зачисление детей медиков в детский сад.