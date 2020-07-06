В России предложили освободить малоимущие семьи от платы за детсад

09:08, 06 июля 2020, ПАИ

Государственная дума рассмотрит предложение освободить малоимущие семьи от платы за детский сад. Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец направила обращение в правительство и Госдуму, пишет RT.

Ирина Волынец заявила, что это станет существенной мерой поддержки для семей с низким уровнем дохода.

«Прошу освободить от платы за ясли и детский сад семьи, в которых ежемесячный доход на члена семьи составляет до двух прожиточных минимумов, и установить данную норму на постоянной основе с момента ввода режима самоизоляции», - говорится в тексте обращения.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду.

В Псковской области хотят предусмотреть льготное зачисление детей медиков в детский сад.