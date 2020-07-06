Более 536 тысяч человек умерло от коронавируса в мире

09:18, 06 июля 2020, ПАИ

По состоянию на утро 6 июля в мире зарегистрировано 11 563 642 случая заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 536 880 человек. Количество выздоровевших – 6 538 541.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 2 982 928. В этой стране от коронавируса умерло 132 569 человек, выздоровело – 1 289 564.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболел 681 251 человек, выздоровело – 450 750, умерло – 10 161. В Псковской области выявлено 3 046 случаев заражения коронавирусом, 1 187 человек выздоровело, 26 – умерло.