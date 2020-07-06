277 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

09:26, 06 июля 2020, ПАИ

277 373 человека остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Как пишет ТАСС, соответствующие сведения предоставил Роспотребнадзор 6 июля.

По данным ведомства, всего проведено более 21,3 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 265 тыс. исследований.

По состоянию на утро 6 июля в мире зарегистрировано 11 563 642 случая заражения коронавирусом. В России подтвердили коронавирус у 681 251 человека.