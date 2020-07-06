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Общество

Названы российские курорты с самым тёплым морем

Фото: Дарья Хваткова.

До 26 градусов прогрелась вода в море в Геленджике, Туапсе, Евпатории и Ялте. На каких курортах самое теплое море, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Самая теплая вода в море среди курортов Черноморского побережья сейчас в Геленджике и Туапсе, а среди курортов Крыма – в Евпатории и Ялте. Температура воды там доходит до +26 градусов.

«Очень высокие температуры. В Алуште температура воды 24 градуса, в Феодосии и Анапе – 25 градусов, в Евпатории и Ялте – 26 градусов», - сообщил Роман Вильфанд. В Сочи вода в море прогрелась до 24-25 градусов.

На юге России в ближайшие дни ожидается экстремальная жара, температура воздуха будет достигать +40 градусов.

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