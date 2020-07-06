624 человека заболели коронавирусом в Великих Луках

11:20, 06 июля 2020, ПАИ

В Великих Луках коронавирусом заразились 624 человека. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на 12 человек. Такие данные приводит официальный Telegram-канал о ситуации с коронавирусом в Псковской области.

По количеству заразившихся коронавирусом в Псковской области Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (918 случаев), на третьем – Псковский район (252 случая).

Всего в Псковской области выявлено 3 084 случая заражения коронавирусом, 1 204 человека выздоровело, 28 – умерло.