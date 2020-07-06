Новый ангиограф поступит в Великолукскую межрайонную больницу в конце июля

12:21, 06 июля 2020, ПАИ

Новый ангиограф стоимостью более 60 млн рублей для сосудистого центра поступит в Великолукскую межрайонную больницу в конце июля. Об этом говорилось в ходе визита председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко в медучреждение 6 июля, передаёт корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

К сентябрю планируется завершить подготовку помещения для установки ангиографа на четвёртом этаже Великолукской межрайонной больницы.

Благодаря новому оборудованию в сосудистом центре можно будет оперировать и наблюдать пациентов на месте, без обращений в Псков. Стоит отметить, что в Великолукском районе сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в структуре смертности.

Кроме этого, исполняющий обязанности главного врача Великолукской межрайонной больницы Роман Керимов сообщил, что медучреждение получило два новых аппарата УЗИ стоимостью 30 млн рублей каждый. «Они функционируют в течение трех недель. Аппараты, которые были до этого, морально и физически устарели. Новые аппараты позволят улучшить оказание медицинской помощи», – добавил он.