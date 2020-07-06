Сатирический сериал «Великая» продлили на второй сезон

12:51, 06 июля 2020, ПАИ

Фарсовый сериал с Эль Фаннинг в роли ещё молодой и наивной императрицы Екатерины II «Великая» продлили на второй сезон. Об этом пишет «Российская газета».

Зрителя ждут еще десять эпизодов кинокартины, неоднозначно встреченной российской публикой.

Создатели сериала настаивают, что лента носит исключительно развлекательный характер и не является исторической.

Актриса Эль Фаннинг сообщила своим подписчиками в Instagram, что продолжит сниматься в фильме в роли императрицы. Николас Холт также вернется к своей роли Петра Третьего.

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