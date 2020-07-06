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Общество

Сатирический сериал «Великая» продлили на второй сезон

Фарсовый сериал с Эль Фаннинг в роли ещё молодой и наивной императрицы Екатерины II «Великая» продлили на второй сезон. Об этом пишет «Российская газета».

Зрителя ждут еще десять эпизодов кинокартины, неоднозначно встреченной российской публикой.

Создатели сериала настаивают, что лента носит исключительно развлекательный характер и не является исторической.

Актриса Эль Фаннинг сообщила своим подписчиками в Instagram, что продолжит сниматься в фильме в роли императрицы. Николас Холт также вернется к своей роли Петра Третьего.

Подробный обзор ПАИ и ответ на вопрос, почему сериал нельзя пропускать, ищите здесь.

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