Третий этап коронавирусных послаблений в Псковской области может пройти в августе

13:53, 06 июля 2020, ПАИ

Псковская область может подойти к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу уже в августе. Об этом 6 июля в эфире ПАИ-live заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

«Если ситуация будет развиваться благополучно, то у нас даже в августе есть шанс завершить третий этап», - сказал руководитель регионального управлении Роспотребнадзора.

При этом Александр Нестерук не исключает повторных пиков заболевания. «Практика других регионов и стран показывает, что далеко не всегда так получается. И иногда приходится дополнительно ужесточать меры, когда начинает резко подниматься заболеваемость», - отметил спикер.

Главный санитарный врач области сообщил, что жителям региона предстоит носить маски минимум ещё месяц.