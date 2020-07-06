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Третий этап коронавирусных послаблений в Псковской области может пройти в августе

Фото: Дарья Хваткова.

Псковская область может подойти к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу уже в августе. Об этом 6 июля в эфире ПАИ-live заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

«Если ситуация будет развиваться благополучно, то у нас даже в августе есть шанс завершить третий этап», - сказал руководитель регионального управлении Роспотребнадзора.

При этом Александр Нестерук не исключает повторных пиков заболевания. «Практика других регионов и стран показывает, что далеко не всегда так получается. И иногда приходится дополнительно ужесточать меры, когда начинает резко подниматься заболеваемость», - отметил спикер.

Главный санитарный врач области сообщил, что жителям региона предстоит носить маски минимум ещё месяц.

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