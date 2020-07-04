Кто достоин муралов в псковском спорте? (часть 2)

14:26, 06 июля 2020, ПАИ

Первая часть статьи о тех, кто из псковских спортсменов достоин муралов, от 18 июня не предполагала быстрого появления второй части - все-таки с легендами псковского спорта вроде бы все предельно ясно. Однако автор получил достаточно много как хвалебных, так и критических отзывов. Поэтому к восьми сюжетам, перечисленным в предыдущей публикации, ПАИ добавляет еще два. Напомним, что в Псковской области в последнее время стали активно появляться муралы - монументальные граффити на стенах многоэтажек. В основном они посвящены историческим событиям, военно-патриотической тематике. Однако допускается, что сюжеты могут быть совершенно разными. Например, спортивными.

В прошлый раз ПАИ обратило внимание на псковских спортсменов-профессионалов, призеров олимпиад и обладателей мировых кубков. Однако в ареопаге псковского спорта не только они, но и кое-кто еще. Об этих спортсменах вспоминают не всегда, но их спортивный успех значит в спортивном смысле не меньше. Речь идет о наших спортсменах с ограниченными возможностями. Сергей Шилов и Иван Макаров уже не раз все доказали в мировом спорте, хотя оба наших героя все еще в этом спорте остаются: один тренером, другой действующим спортсменом.

Сергей Шилов

Шестикратному обладателю золота паралимпийских игр по лыжным гонкам, семикратному чемпиону мира, бесконечнократному победителю и призеру международных и российских соревнований, нашему земляку Сергей Шилов в 2014 году было доверено зажечь Олимпийский огонь в Сочи, что стало вселенским признанием заслуг спортсмена.

Сергей Шилов является заслуженным мастером спорта России, мастером спорта международного класса по биатлону, мастером спорта международного класса по легкой атлетике, кандидатом в мастера спорта по спортивному ориентированию, членом рабочих групп Паралимпийского Комитета России, почетным гражданином города Пскова. Сегодня он работает в паралимпийской сборной России тренером и надеется, что все допинговые и карантинные истории завершатся как можно скорее, и он сможет со своими ребятами вновь принять участие в Паралимпиадах.

Шилов награжден Орденом Дружбы и Орденом Почета. К своему успеху он шел несмотря на все трудности. Его спортивный путь начался еще в конце 80-х, однако, попав в аварию, он потерял возможность передвигаться без коляски, но не возможность побеждать. На своей первой Олимпиаде в 1998 году в Ноггано Шилов завоевал свое первое золото.

В этом году Сергею Валентиновичу исполняется 50 лет.

Иван Макаров

Не каждый поклонник спорта знает, что золото Олимпиад равно по статусу в отечественном табеле о рангах золоту Паралимпиад. Но кроме того, есть еще и спорт глухих - Сурдлимпиада, где также раз в четыре года разыгрывается золото по статусу сопоставимое с олимпийским. С огромным отрывов в этом зачете выделяется великолукский велогонщик Иван Макаров.

Макаров - дважды сурдлимпийский чемпион, а также серебряный и бронзовый призер в дисциплине велоспорт-шоссе. Макарову покорились сурдлимпиады 2013 и 2017 года. И теперь он ждет, как решится ситуация со сроками нового мирового первенства людей с проблемами слуха, которое было намечено на 2021 год в Дубае.

Макаров вырос в 20 км от Великих Лук, при этом посещал школу в южной столице — добирался то пешком, то на велосипеде, так и начал свой большой путь на олимпийскую вершину. Ныне он подопечный заслуженного тренера России, в прошлом велогонщика «Катюши» Александра Филиппова, выступает как в сурдзачете, так и наравне с обычными гонщиками. Макаров все еще в деле и является несомненной гордостью псковского спорта.